La Corée du Sud va "reconsidérer" la fourniture directe d'armes à l'Ukraine

La Corée du Sud va reconsidérer une politique qui lui interdit de fournir directement des armes à l'Ukraine, a déclaré jeudi un conseiller du président sud-coréen, après la signature d'un accord de défense entre la Corée du Nord et la Russie mercredi.

Séoul applique une politique de longue date qui lui interdit de vendre des armes dans des zones de conflit actif, à laquelle elle s'était accrochée jusqu'à aujourd'hui malgré les demandes de Washington et de Kiev de la reconsidérer.

La Corée du Sud a fait part, comme le Japon, de ses "graves préoccupations" jeudi concernant l'accord qui n'exclut pas une "coopération militaro-technique" entre la Corée du Nord et la Russie et prévoit "une assistance mutuelle en cas d'agression" d'un des signataires, selon Vladimir Poutine.

Un important contrat d'armement portant sur des chars K2, des obusiers K9 et des avions avait été signé en juillet 2022, cinq mois après l'invasion russe, mais avec la Pologne.

La violation de ces résolutions et le soutien clair et affirmé à Pyongyang, selon lui, "auront inévitablement un impact négatif sur les relations entre la Corée du Sud et la Russie".

Pyongyang avait déjà été accusé par Séoul, plusieurs semaines avant la signature de l'accord, de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine, en échange d'un soutien technologique.