La Croatie enregistre une forte hausse de l'immigration illégale

Plus de 54.500 personnes ont passé illégalement la frontière croate, a précisé M. Niceno. "Ils ont tous demandé l'asile, ce qui prouve que les passeurs et les migrants connaissent bien le système européen et savent qu'ils sont libres de se déplacer".

La Croatie et ses 3,8 millions d'habitants ont intégré en 2023 l'espace Schengen, vaste zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement sans contrôles aux frontières intérieures.