La défense d'Eva Kaili demande un contrôle de la régularité de la procédure

La chambre des mises en accusation doit examiner l'affaire mardi prochain, le 19 septembre.

Depuis plusieurs mois, le parquet fédéral mène une vaste enquête sur les tentatives du Qatar et du Maroc d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen par l'intermédiaire de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et de son organisation à but non lucratif Fight Impunity.