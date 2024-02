La DGSI appelle les forces de l'ordre à la vigilance sur les "ingérences" russes en France

Dans une note datée du 14 février et consultée vendredi par l'AFP, la DGSI détaille comment les services de renseignement russes ont mis en place des "modes opératoires alternatifs" en mobilisant des "réseaux de +proxies+ (intermédiaires, ndlr) dans le but de mener des activités d'ingérence".

La description de ce type d'opérations rappelle une action, menée fin octobre en France, lorsque des dizaines d'étoiles de David bleues apposées au pochoir avaient été découvertes sur des façades d'immeubles à Paris et en banlieue, suscitant une vive émotion, en plein conflit entre Israël et le Hamas.

- Implication du FSB -

L'opération a depuis été attribuée clairement aux services de sécurité russe.

Dans un document confidentiel, révélé vendredi par Le Monde et dont le contenu a été confirmé à l'AFP de source proche du dossier, la DGSI assure que cette opération a été pilotée par le "5e département", un service chargé des opérations internationales au FSB.

Cette campagne de désinformation en France était un volet d'une opération d'ingérence plus vaste menée dans plusieurs pays européens et débutée au printemps 2023 en Pologne, détaille ce document, selon Le Monde. Des Moldaves, pilotés à distance par le FSB, y avaient mené des actions de désinformation, de surveillance et de sabotage.

Des manifestations pro-russes et anti-OTAN, relayées sur les réseaux sociaux, avaient aussi été relevées en Espagne en juillet. L'Allemagne, la Roumanie ou l'Autriche, avaient aussi été ciblées par cette opération, toujours selon ce document.

Dans la note du 14 février, signée de la nouvelle directrice de la Sécurité intérieure, Céline Berthon, et adressée aux directeurs de la police nationale (DGPN) et de la gendarmerie nationale (DGGN), ainsi qu'au préfet de police de Paris, la DGSI leur demande de "sensibiliser" les policiers et gendarmes de sécurité publique "susceptibles d'être amenés à traiter ce type de dossiers" et à être attentifs, y compris aux "signaux faibles".

Ces actes sont "généralement commis par des membres des communautés russophones d'Europe de l'Est", détaille la DGSI, précisant que ces personnes peuvent soit séjourner "temporairement" en France, soit y être "installées de longue date, légalement ou illégalement".

Dans ce type d'opérations, un "intermédiaire du réseau donne des instructions précises, voire les moyens logistiques" pour réaliser la mission. Puis, dans le but de "prouver aux commanditaires la bonne exécution des missions, des photographies et vidéos des délits commis peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux".

Les exécutants sont "généralement rémunérés à la tâche, en fonction de la difficulté de la mission effectuée", poursuit la DGSI. Le paiement "peut être faible" et "s'effectuer en cryptomonnaies ou en espèces voire en virement bancaire".