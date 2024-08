La ferveur entourant la visite du Pape dépasse la capacité d'accueil du Stade Roi Baudouin

Un premier contingent de places a été mis à disposition des personnes individuelles le 19 août et toutes ont trouvé preneur en moins de deux heures via Ticketmaster. Les demandes émanant des paroisses et des mouvements d'Eglise qui pouvaient réserver jusque 50 places dépassent également largement les capacités offertes.

Le comité organisateur a donc décidé, face à cet engouement, d'attribuer en priorité les places qui viendraient encore à être disponibles aux groupes de 50 personnes issus des paroisses et mouvements d'Eglise venant en bus. L'organisation souhaite également placer des écrans additionnels dans le Stade et créer ainsi 1.000 places supplémentaires. Si des places venaient encore à être mises à disposition, elles seront à nouveau proposées via Ticketmaster le 12 septembre à 10h00.