La filiale russe de Google déclarée en faillite par un tribunal de Moscou

Le géant du Web n'a pas (encore) souhaité commenter cette faillite.

La division locale du groupe américain avait été contrainte de déposer le bilan l'année dernière, les autorités russes ayant ordonné la saisie du compte bancaire de la société. Par conséquent, les employés et les fournisseurs ne pouvaient plus être payés. Et, par ailleurs, Google avait cessé de vendre des espaces publicitaires en Russie en réponse à l'invasion militaire russe en Ukraine