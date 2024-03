"La force de tout changer": les Insoumis lancent leur campagne pour les européennes

Quinze jours après Jordan Bardella et une semaine après la majorité et Valérie Hayer, c'est au tour samedi des Insoumis et de Manon Aubry de lancer officiellement leur campagne pour les européennes, avec comme objectif affiché de finir troisièmes derrière le RN et Renaissance.

Pour ce meeting de lancement de campagne au Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis), plus de 3.000 militants sont attendus, selon le coordinateur du mouvement Manuel Bompard.