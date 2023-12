La France autorise l'extradition d'un homme d'affaires grec réclamé par les États-Unis

La cour d'appel de Paris a donné mercredi un avis favorable à l'extradition d'un homme d'affaires grec, Nikolaos Bogonikolos, arrêté en France et réclamé par les États-Unis qui l'accusent d'avoir illégalement exporté des technologies à usage militaire et civil vers la Russie, entre 2017 et 2023.

L'homme d'affaires, âgé de 60 ans, conteste les accusations et refuse d'être remis aux autorités américaines.

Arrêté en France le 9 mai sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par les États-Unis le 2 mai et complété 20 jours plus tard par un acte d'accusation, M. Bogonikolos a été placé sous écrou extraditionnel.

"C'est une décision décevante, on avait pourtant confiance en la justice française au regard du respect des droits de l'homme et de la convention sur l'extradition", a réagi auprès de l'AFP son avocate, Me Georgia Kouvela.

Six infractions lui sont reprochées dont "complot en vue de frauder les États-Unis et de violer la loi sur la réforme du contrôle des exportations, complot de blanchiment d'argent et contrebande de marchandises provenant des États-Unis", avait détaillé le président lors d'une première audience.

Sept autres personnes sont impliquées dans cette affaire portant sur 16 chefs d'accusation, selon le juge.

"Tout en opérant ostensiblement en tant que sous-contractant dans le domaine de la défense pour l'Otan et d'autres alliés", M. Bogonikolos, avec sa société Aratos Group, "menait un double jeu, en aidant l'effort de guerre de la Russie et le développement de la prochaine génération d'armements", avait accusé dans un communiqué en mai le procureur fédéral du district Est de l'État de New York, Breon Peace.