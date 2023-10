La frappe russe dans l'Est de l'Ukraine a fait 51 morts, un hôpital ravagé au sud

Au total, 51 décès sont à déplorer à la suite d'une frappe russe qui a touché un magasin d'alimentation d'un village de la région de Kharkiv, dans l'Est de l'Ukraine, annonce jeudi le service d'État pour les situations d'urgence. Par ailleurs, un hôpital a été dévasté dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Kherson, selon le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Prokudin.

"Les opérations de secours et de recherche ont été terminés", a déclaré le service sur Telegram établissant le bilan définitif de cette tragédie à 51 morts dont un enfant et six blessés.

Les victimes étaient réunies pour célébrer la mémoire d'un villageois décédé, a annoncé le ministre de l'Intérieur.