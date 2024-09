La Grèce envisage l'application de droits d'entrée sur ses îles

Le gouvernement grec envisage plusieurs actions pour décourager le tourisme de masse sur les îles les plus populaires du pays. Ces diverses mesures, comme l'application de taxes supplémentaires pour les touristes, sont prévues pour l'année prochaine, selon un rapport publié mardi dans le quotidien grec Kathimerini.

Parmi les projets évoqués, le gouvernement grec propose le paiement d'un droit d'entrée jusqu'à 20 euros pour visiter les îles grecques à partir de l'année prochaine. Le prix dépendra si la visite se déroule en haute ou basse saison et selon la destination. Le gouvernement prévoit ainsi que les touristes paient 20 euros par personne pour une visite d'un jour durant la haute saison, entre le 1er juin et le 30 septembre, sur les îles populaires de Santorini et de Mykonos.

Un tiers des revenus de ces taxes sera versé directement au budget des municipalités concernées, qui pourront ensuite décider librement de la destination de cet argent. Un autre tiers sera proposé au ministère de la marine marchande et de la politique insulaire, qui utilisera ces fonds pour moderniser les ports insulaires. Le dernier tiers reviendra au ministère du Tourisme, dans le but d'améliorer les infrastructures locales.