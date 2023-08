La Grèce frappée par "le plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE"

La Grèce lutte depuis onze jours contre un feu dévastateur dans le département frontalier d'Evros (nord-est) et la forêt protégée de Dadia, le "plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE" ayant tué 20 personnes et provoqué "un désastre écologique" et économique.

Déclaré le 19 août et ayant déjà brûlé 81.000 hectares, selon l'observatoire européen Copernicus (EMS), ce feu est "le plus grand jamais enregistré dans l'UE", a indiqué mardi à Bruxelles Balazs Ujvari, un porte-parole de la Commission européenne.