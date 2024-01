La grogne des agriculteurs monte au sud de l'Europe

"L'Europe nous impose des règles qui n'ont aucun sens. Nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts, nous voulons améliorer nos revenus et obtenir que nos produits soient valorisés pour ce qu'ils sont", a déclaré au téléphone à l'AFP Luisito Naldi, l'un des organisateurs de manifestations dans le nord de l'Italie.

"Le secteur agricole en Europe et en Espagne est confronté à une frustration et un malaise croissants en raison des conditions difficiles et de la bureaucratie étouffante générées par les réglementations européennes", ont expliqué dans un communiqué l'Asaja, l'UPA et la Coag, sans préciser à ce stade les dates de manifestations.