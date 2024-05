La Joconde peut rester au Louvre, confirme le Conseil d'État français

Le tableau le plus célèbre au monde pourra rester au Louvre: sans surprise, le Conseil d'État français a débouté mardi une association qui estimait illicite la décision du roi François 1er de "s'approprier" la Joconde, le chef-d'œuvre de Leonard de Vinci, en 1519.

La démarche de International Restitutions, une mystérieuse association dont on ignore où se trouve le siège et qui sont ses dirigeants, est "manifestement irrecevable", a estimé la plus haute juridiction administrative française, qui l'a en conséquence condamnée à 3.000 euros d'amende pour procédure "abusive".

L'association prétend agir pour obtenir la restitution de biens faisant partie du domaine public à leurs "légitimes propriétaires". Mais pour le Conseil d'État, seuls ces derniers seraient fondés, "le cas échéant", à saisir la justice.