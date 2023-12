La joute équestre fait son retour en Angleterre

Au son des tambours et des sabots succède celui des lances qui s'entrechoquent. L'une d'elle éclate en morceaux, du public monte une clameur.

Lance à la main, deux chevaliers aux armures étincelantes se ruent l'un contre l'autre au grand galop. Au château de Carisbrooke, sur l'île de Wight (sud de l'Angleterre) la joute à cheval, apparue au Moyen-Age comme le premier sport national en Angleterre, est bel et bien vivante.

La discipline est l'un des sports équestres les plus anciens dans le monde et remonte au Xe siècle en Angleterre.

"On n'a pas ça dans la plupart des autres sports, il y a certainement une notion de risque supplémentaire que les gens aiment", explique-t-il.

"On vise la tête de l'autre", explique Clive Hart, qui quand il ne lutte pas à cheval travaille dans l'informatique dans le secteur de l'assurance.

Il s'agit à l'origine d'un entraînement militaire pour les chevaliers pour se préparer à la bataille, et requiert adresse, aisance à cheval et des nerfs solides, même si les lances pointues et potentiellement létales appartiennent au passé.

Les tournois se tiennent de nos jours principalement sur les sites de châteaux et demeures anciennes.

Les chevaliers des temps modernes essaient de marquer des points plutôt que de désarçonner leur adversaire.