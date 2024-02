La Lituanie et l'Islande à la tête d'une alliance de déminage en Ukraine

La Lituanie et l'Islande vont prendre la tête d'une alliance de plus de 20 pays pour déminer l'Ukraine, qui résiste depuis près de deux ans à une invasion russe de grande ampleur.

La Lituanie fournira des véhicules blindés de transport de troupes et 1,2 million d'euros pour le déminage. La Lituanie prévoit également de fournir à l'Ukraine une aide militaire supplémentaire.

Lors du conseil Otan-Ukraine, il a exhorté les Alliés à aider l'Ukraine à s'intégrer dans les structures de l'Otan et à moderniser ses capacités militaires.

"Nous pouvons et nous devons maintenir le soutien politique et pratique de l'Otan à l'Ukraine et contribuer ainsi à la victoire de l'Ukraine dans cette guerre; de même, nous devons convenir de nouvelles mesures en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan", a-t-il déclaré.