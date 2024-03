La Lituanie ferme deux passages frontaliers supplémentaires avec le Bélarus

"Nous avons pris des mesures pour restreindre la circulation de personnes, de marchandises et de transport, quatre des six points de contrôle frontaliers avec le Belarus étant désormais fermés", a déclaré à l'AFP la ministre de l'Intérieur, Agne Bilotaite.

"Le voisinage précaire de la Russie, qui a lancé une agression militaire en Ukraine, et de son allié le Belarus, dont le régime non démocratique a utilisé les migrants comme outil de pression politique contre la Lituanie, rend nécessaire la prise de mesures de sécurité supplémentaires", a-t-elle dit indiquant que la Lituanie assistait, sur son sol, "à un accroissement de l'activité des services de renseignement bélarusses et russes".

Désormais, deux points de contrôle fonctionnent avec ce pays, mais ils seront soumis à de nouvelles restrictions interdisant la circulation des piétons et des cyclistes.

Selon les gardes-frontières lituaniens, près de 390.000 citoyens bélarusses ont franchi la frontière l'année dernière, soit environ 50% de plus qu'en 2022.