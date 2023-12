La parole à l'accusation au procès de Monique Olivier

L'ex-épouse du violeur et tueur en série Michel Fourniret encourt à nouveau la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de dix-huit ans.

Après trois semaines de débats, la parole est à l'accusation lundi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, qui juge Monique Olivier pour complicité dans les enlèvements et meurtres de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish et Estelle Mouzin.

Lors de leurs plaidoiries vendredi, tous les avocats des parties civiles ont demandé qu'elle soit déclarée coupable et qu'une peine lourde soit prononcée.

En 2008, la cour d'assises des Ardennes l'avait condamnée à la perpétuité pour complicité dans quatre enlèvements et meurtres de son mari. Puis elle avait écopé de vingt ans de réclusion à Versailles dix ans plus tard, toujours pour complicité, dans un meurtre crapuleux cette fois.

Pendant trois semaines, parties civiles, témoins, enquêteurs et experts ont défilé à la barre, délivrant des témoignages souvent bouleversants.

"Sa gravité, sa lourdeur dira qu'on ne peut pas enlever, pas tuer des enfants comme ça", a plaidé Me Didier Seban. "Je veux que ces crimes vous hantent dans vos nuits en maison d'arrêt", a-t-il lancé à l'accusée.

"Je me suis amputée de mes émotions pour ce dossier-là, je me suis protégée (...) c'est lourd de conséquences", a raconté Anne Devigne, juge d'instruction à Charleville-Mézières en 2007, qui a enquêté sur le couple.

"Ces personnes ont anéanti des vies, des parents, en mettant à néant tous ces liens d'amour (...) pour toutes ces victimes, on était dans une quête de vérité", a confié à la cour la magistrate, très émue.

L'audience a été émaillée de moments de tension, notamment quand le président Didier Safar a malmené certains témoins ou refusé de faire réagir l'accusée à chaud lors d'instants souvent cruciaux, ce qui lui a été vivement reproché par les avocats des parties civiles.

Ainsi quand ont été projetées les quelques rares photos de Marie-Angèle Domèce, enfant de la DDASS disparue le 8 juillet 1988 et dont le corps n'a jamais été retrouvé: les jurés ne sauront pas ce que Monique Olivier a pu ressentir.

Moment inhabituel également en cours d'assises, quand l'avocat de la défense, Me Richard Delgenes, a repris la main jeudi dernier lors de l'interrogatoire mené par le président sur l'enlèvement d'Estelle Mouzin.

Le président assaillait l'accusée de questions sur ses mensonges devant les enquêteurs.

"Il fallait partir des vérités" que Monique Olivier a dites sur les faits "pour aller plus loin" pendant l'audience, a regretté auprès de l'AFP son avocat, Me Richard Delgenes.

- Résultat "imparfait" -

Le père d'Estelle Mouzin, Eric Mouzin, a lui regretté que "la manière d'interroger Monique Olivier" ait parfois été "contre-productive", tout en reconnaissant que, même si la méthode avait été différente, cela ne signifie pas "qu'on aurait eu les réponses".

Ces "trois semaines où il nous a fallu attendre patiemment le moment où peut-être elle allait parler" ont été "longues, laborieuses, pénibles à supporter, pour un résultat imparfait", a-t-il déploré en regrettant que l'accusée n'ait pas livré plus d'informations sur le calvaire de sa fille.

Répétant inlassablement "je ne sais pas" ou "je ne me souviens plus" quand elle était interrogée sur les faits, Monique Olivier a cependant été plus prolixe quand il s'est agi de revenir sur son parcours de vie.

La plupart du temps inexpressive, répondant d'une voix faible ou en bafouillant, elle s'est parfois métamorphosée devant certains témoins.

Notamment face à son fils Selim, entendu en visioconférence depuis le tribunal de Nice grimé d'une perruque et d'une fausse moustache: elle est sortie de ses gonds quand il lui a demandé de parler, de se libérer "d'un poids".

Debout, d'une voix forte et affirmée, elle lui a violemment répondu qu'il n'avait pas à lui "faire la morale".

"Enlève ce déguisement, tu ressembles à ton père !", l'avait alors provoqué celle que des experts ont pourtant décrite comme "passive", "soumise" et sans empathie.