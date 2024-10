La police allemande ferme une importante plateforme d'images pédocriminelles

"Cette affaire est vertigineuse", a commenté le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul. Les forces de l'ordre ont mené en septembre des perquisitions dans six Länder du pays, où elles ont saisi plus de 1.500 objets (ordinateurs, téléphones, DVD, cassettes vidéo, etc.) pouvant constituer des preuves.

Les suspects interpellés sont âgés de 45 à 69 ans et originaires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouest), Schleswig-Holstein (nord), Bade-Wurtemberg (sud-ouest), Basse-Saxe (nord-ouest), Rhénanie-Palatinat (ouest) et Bavière (sud-est). Ils sont considérés comme les figures de proue aux manettes de la plateforme. Six d'entre eux ont été inculpés pour association de malfaiteurs et diffusion d'images pédocriminelles. Le site contenait notamment des images de violences sexuelles perpétrées sur des enfants mineures.