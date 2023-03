La police allemande intercepte un homme suspecté de préparer une attaque terroriste

Les enquêteurs allemands ont appréhendé un jeune homme de 18 ans à la frontière germano-autrichienne, près de Passau. Celui-ci aurait planifié un attentat à caractère islamiste à Francfort, ont annoncé conjointement l'Office de la police judiciaire (LKA) à Wiesbaden et le Parquet de Francfort jeudi.

Il est soupçonné d'avoir préparé l'exécution d'un acte grave de violence de nature à mettre l'État en danger. Il s'est notamment procuré des plans destinés à la confection d'engins explosifs et incendiaires. Selon le rapport d'investigation, il souhaitait également se procurer une arme à feu entièrement automatique afin de tuer le plus grand nombre de personnes possible lors de son attaque.

Les autorités étaient sur sa piste depuis l'été passé. Lors d'une première perquisition en août dernier, des drapeaux de l'État islamique avaient, entre autres, été saisis.

Les agents secrets allemands ont découvert par la suite que l'individu avait initialement renoncé à son projet d'attentat par crainte d'être repéré. Au lieu de cela, il se serait mis en tête de rejoindre une milice de l'État islamique en Irak pour "massacrer les infidèles" et "combattre les institutions de l'État", selon ses déclarations.

Après un voyage en voiture surveillé par le LKA, le suspect a été intercepté sur une aire d'autoroute mercredi près de Passau, peu avant la frontière autrichienne. Il doit comparaître jeudi devant un magistrat à Francfort.