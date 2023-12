La police allemande relève la sécurité autour de la cathédrale de Cologne

La police allemande a décidé de renforcer les mesures de sécurité autour de la cathédrale de Cologne à l'occasion du passage du Nouvel An, comme elle l'avait déjà fait la semaine dernière, a-t-elle annoncé vendredi.

La sécurité autour de l'édifice avait été rehaussée avant Noël à la suite d'indications concernant la préparation d'un possible attentat.

"Cela peut être inquiétant, je sais. Mais la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité durant la fête", a commenté un porte-parole de la police, Martin Lotz.

La cathédrale est, elle, fermée au public depuis Noël. Cet imposant édifice gothique de 157 mètres de haut, est habituellement visitée par plus de 100.000 personnes entre Noël et le Nouvel an.

Dimanche, les services de police allemands ont arrêté un Tadjik à Wesel, à une centaine de kilomètres au nord de Cologne. Il est soupçonné d'avoir réalisé un repérage au sein de la cathédrale en vue d'y perpétrer une attaque.