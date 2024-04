La police italienne arrête un Tadjik membre de l'État islamique

Né en 1992, l'homme - identifié uniquement par les initiales S.I. - était en fuite et utilisait divers pseudonymes et nationalités, se disant notamment originaire d'Ouzbékistan, du Kirghizistan et d'Ukraine.

Son arrestation s'inscrit dans le cadre d'une action "préventive" plus large menée par les autorités italiennes, selon le communiqué, qui souligne également "l'extrême délicatesse du contexte international actuel".

La police n'a pas donné d'autres détails et le ministre de l'intérieur, Matteo Piantedosi, a salué l'arrestation comme un "résultat très important", soulignant l'importance de la coopération avec les autres pays.

En complément, Het Nieuwsblad et Sudinfo ont rapporté mercredi que S.I. était précédemment passé par la Belgique et n'était pas inconnu des autorités. "L'homme était connu puisqu'il a été interpellé en juillet dernier et auditionné, avant d'être remis en liberté faute d'éléments à son encontre", a précisé le parquet fédéral à Belga sans ajouter plus de détails.