La police portugaise en contact avec la famille de la fillette disparue

La police portugaise continue de faire des démarches dans l'espoir d'élucider le mystère de la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann, et d'informer sa famille sur l'avancement de l'enquête, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

"En coordination étroite avec les autorités britanniques et allemandes, des actes formels d'enquête et des expertises continuent d'être réalisés, au Portugal et à l'étranger", a-t-elle indiqué.

Le parquet de Brunswick, dans le nord de l'Allemagne, affirme depuis 2020 avoir la conviction que la fillette britannique est morte et soupçonne un agresseur sexuel multirécidiviste allemand, Christian B., déjà incarcéré dans son pays pour un viol au Portugal.

Alors âgée de près de quatre ans, Madeleine McCann a disparu de sa chambre d'un complexe hôtelier de Praia da Luz, une station balnéaire de la région de l'Algarve (sud), pendant que ses parents dînaient avec des amis dans un restaurant voisin.