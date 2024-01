La police recherche un adolescent de 14 ans disparu à Neufchâteau

La police a diffusé mercredi, à la requête du parquet du Luxembourg (division Arlon) et en collaboration avec Child Focus, un avis de recherche concernant un adolescent de 14 ans disparu à Neufchâteau.

Le jeune Guilhem Cahuzac, domicilié à Etalle, a été vu pour la dernière fois rue Saint-Roch à Neufchâteau ce mardi 23 janvier 2024 vers 17h00.

Guilhem mesure 1m70 et est de corpulence très mince. Il a de courts cheveux bruns, les yeux bleus et une fine moustache. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu, un sweat kaki à capuche, un manteau bleu marine et des chaussures brunes.