La Pologne célèbre le 85ème anniversaire du déclenchement de la Seconde guerre mondiale

Sur place, le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que les leçons de la Seconde guerre mondiale n'étaient pas "une abstraction" et a fait un parallèle avec la guerre dans l'Ukraine voisine, "qui vient à nouveau de l'Est".

Selon la presse polonaise, des discussions sont en cours entre Varsovie et Berlin sur l'indemnisation financière des victimes encore vivantes du conflit. La Pologne estime que jusqu'à 70.000 personnes pourraient en bénéficier.

M. Duda a estimé que les "excuses" de l'Allemagne n'étaient pas suffisantes et a demandé des réparations, ajoutant : "Cette question n'est pas réglée".

Près de six millions de Polonais sont morts au cours de ce conflit qui a fait plus de 50 millions de victimes, y compris les six millions de Juifs qui ont péri dans l'Holocauste, dont la moitié étaient Polonais.