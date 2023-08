La Pologne et la Lituanie annoncent renforcer leurs frontières avec le Bélarus

La Pologne et la Lituanie ont annoncé jeudi, en marge d'une rencontre dans la ville polonaise de Suwalki, leur intention de renforcer les contrôles à leurs frontières avec le Bélarus, alors que les tensions s'exacerbent avec ce voisin oriental, partisan de Moscou dans la guerre en Ukraine.

"La Russie et le Bélarus font monter la pression à la frontière, intensifient leurs provocations et nous devons avoir conscience (du fait) que leur nombre va encore augmenter", a déclaré à la presse le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Ces propos interviennent deux jours après la violation de l'espace aérien polonais - et donc de celui de l'Otan - par deux hélicoptères bélarusses.

"Ces opérations consistent à déstabiliser, à semer le doute, le chaos, l'incertitude et, en même temps, à démontrer la faiblesse du flanc oriental de l'Otan à tous nos partenaires" au sein de l'Alliance atlantique, selon Mateusz Morawiecki.