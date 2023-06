La population piscicole dans l'Oder a fortement décliné depuis l'été 2022

La population de poissons dans le fleuve Oder, à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, a diminué d'environ deux tiers depuis la catastrophe écologique qui a touché le cours d'eau l'été dernier, a révélé lundi l'institut Leibniz d'écologie aquatique et de la pêche en eau douce (IGB).

L'étude scientifique publiée lundi par l'institut Leibniz révèle que la population de poissons a diminué de 54 à 67% dans le fleuve Oder, et plus particulièrement au milieu du cours d'eau. Selon les chercheurs, la salinité élevée, les températures élevées et la prolifération de l'algue toxique Prymnesium parvum sont à l'origine de ce déclin.

Selon les dernières estimations de l'IGB, quelque 1.000 tonnes de poissons sont morts depuis l'été dernier. Ce nombre est plus élevé que l'estimation envisagée, en raison du fait que de nombreux poissons morts ont coulé au fond de la rivière et n'étaient donc pas visibles initialement depuis les berges.