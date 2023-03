La Première ministre finlandaise ouverte aux discussions sur le don de F-18 à l'Ukraine

Kiev, qui a récemment obtenu que lui soient livrés des chars d'assaut occidentaux, en particulier des Leopard 2, de conception allemande, réclame aussi des avions de combat modernes pour défendre l'espace aérien ukrainien contre les attaques russes.

Les militaires ukrainiens ont suggéré que leur soient fournis des F-16, les avions - construits par le groupe américain Lockheed Martin - les plus disponibles et de plus en plus remplacés par des modèles plus récents.

La Finlande notamment, qui exploite une flotte de F/A-18 Hornet, a annoncé en décembre 2021 commander 64 F-35A au fabricant américain Lockheed Martin.

"Nous avons les nouveaux F-35 qui arrivent... Quand ces vieux Hornet seront mis au rebut, nous pourrons discuter de leur usage futur", a dit Mme Marin aux journalistes lundi.