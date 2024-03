La princesse Kate annonce être atteinte d'un cancer

Cette annonce représente un nouveau coup de massue pour la famille royale britannique. Il y a un mois et demi, le 6 février, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III, âgé de 75 ans et qui a accédé au trône en septembre 2022, avait été diagnostiqué d'un cancer.

"Cela nous a pris du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis", ses trois enfants avec le prince William, a-t-elle déclaré. "Comme je leur ai dit, je vais bien, et deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir", a-t-elle ajouté, disant espérer que le public comprendra que "nous avons besoin de temps, d'espace et d'intimité pendant que je poursuis mon traitement".

- Rumeurs -

L'état de santé de la princesse préoccupait depuis plus de deux mois.