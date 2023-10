La princesse Leonor, héritière du trône espagnol, jure fidélité à la Constitution

"Je jure de remplir fidèlement mes fonctions, de protéger et faire protéger la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et des communautés autonomes, et d'être fidèle au roi", a-t-elle déclaré avant d'être applaudie pendant plusieurs minutes par l'hémicycle.

Visiblement ému, le souverain a ensuite embrassé sa fille.

Elle était arrivée à 11H00 au Parlement dans un convoi officiel depuis le palais de la Zarzuela, aux environs de Madrid, demeure de la famille royale.