La province de Luxembourg en alerte rouge pour des conditions glissantes

Dans le reste de la Belgique, plusieurs centimètres de neige sont attendus en cours de journée, avec localement jusqu'à 25 cm. En Flandre et à Bruxelles, l'accumulation ne devrait pas dépasser les 5 cm de neige.

L'alerte pour les conditions glissantes court de 06h00 mercredi à jeudi midi mais le niveau rouge en province de Luxembourg n'est d'application qu'entre 06h00 et 11h00 mercredi. Sur ce laps de temps, l'IRM s'attend à des pluies verglaçantes intenses et pratiquement généralisées. Après 11h00, le niveau d'alerte devrait repasser à l'orange, puis au jaune à partir de minuit.

La Wallonie est passée en phase de pré-alerte routière à 06h00 mercredi matin. La Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex, demande aux automobilistes de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter la route et de limiter au maximum leurs déplacements.