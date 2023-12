La reine du Danemark Margrethe II a décidé d'abdiquer

La reine du Danemark Margrethe II, âgée de 83 ans, a décidé d'abdiquer. Lors de son allocution de Nouvel An retransmise dimanche à la télévision danoise, elle a émis le souhait de ne plus exercer sa fonction, à partir du 14 janvier prochain. Margrethe II est reine du Danemark depuis 1972.

La reine a remercié tout le monde pour la "chaleur et le soutien extraordinaires" qu'elle a reçus ces dernières années. "Merci aux différents gouvernements, avec lesquels il a toujours été intéressant de travailler ensemble, et au parlement danois, qui m'a toujours accueillie avec confiance."

Elle a également remercié les personnes qui ont accueilli la Reine et sa famille lors d'événements. "Le soutien et l'aide que j'ai reçus au fil des ans ont été décisifs pour me permettre d'exercer mes fonctions. J'espère que le nouveau couple royal sera accueilli avec la même confiance et la même affection que je l'ai été".