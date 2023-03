La République tchèque et la Slovaquie réaffirment leur solidarité avec l'Ukraine

Depuis la division de la Tchécoslovaquie il y a 30 ans, la tradition veut que les présidents et les Premiers ministres des deux pays effectuent leur première et leur dernière visite officielle à l'étranger l'un chez l'autre, afin de souligner la persistance de leurs relations étroites malgré la partition. Outre l'accent mis traditionnellement sur les excellentes relations bilatérales, la guerre en Ukraine a été le principal sujet des entretiens des deux chefs d'Etat.

La République tchèque et la Slovaquie comptent parmi les soutiens politiques et militaires de l'Ukraine les plus engagés depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, il y a un an.

Petr Pavel a rendu compte de sa conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dimanche. Il a assuré s'être mis d'accord avec lui sur une visite en avril à une date encore à déterminer. M. Zelensky a confirmé l'entretien téléphonique avec M. Pavel sur Twitter dimanche.

Mme Caputová s'est rendue en Ukraine fin mai 2022 à l'invitation de M. Zelensky et a visité, outre Kiev, deux villes libérées durement touchées par la guerre. Elle a déclaré qu'elle aimerait se rendre à nouveau en Ukraine avec son homologue tchèque.