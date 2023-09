La Roumanie, voisine de l'Ukraine, a trouvé de possibles débris de drone sur son sol

Des expertises techniques vont désormais être menées pour déterminer "leur origine" et "les conclusions seront publiées dès que possible", est-il indiqué.

Ces fragments ont été repérés dans le voisinage de Plauru, un village roumain situé juste en face du port fluvial d'Izmaïl, sur le Danube qui sépare la Roumanie de l'Ukraine.

Le président Klaus Iohannis, qui avait fermement nié la veille la présence de tout débris sur le sol roumain, a rapidement pris la parole.

"S'il était confirmé que ces éléments appartenaient à un drone russe, une telle situation serait complètement inadmissible et constituerait une grave violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Roumanie", a-t-il déclaré à l'ouverture du sommet de l'Initiative des trois mers, réunissant des dirigeants d'Europe centrale et orientale.