La Russie affiche un retour à la normale après la rébellion de Wagner

Et les autorités ont annoncé la levée du "régime d'opération antiterroriste", qui confère des pouvoirs élargis aux forces de sécurité, dans la région de Moscou et celle de Voronej, au sud de la capitale, où des unités de Wagner étaient entrées et où des échanges de tirs ont eu lieu.

Une mesure prise face à "l'absence de menaces pour la vie" des habitants, a précisé le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, en remerciant les Moscovites pour "leur calme et leur compréhension".

Le président Vladimir Poutine n'est lui pas réapparu en public depuis une allocution télévisée samedi où il a accusé M. Prigojine d'avoir donné un "coup de poignard dans le dos" de la Russie en lançant sa révolte.