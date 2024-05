La Russie annonce le retrait d'Arménie de certains de ses soldats

La Russie a annoncé jeudi le retrait d'Arménie de certains de ses soldats et gardes-frontières, au lendemain d'un entretien entre le président Vladimir Poutine et le dirigeant arménien Nikol Pachinian. Depuis plusieurs mois, Erevan prend ses distances vis-à-vis de Moscou.

"M. Pachinian a déclaré qu'à l'heure actuelle, en raison de l'évolution de la situation, ce besoin n'existait plus", a indiqué jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Le président Poutine a donc donné son accord et le retrait de nos militaires et de nos gardes-frontières a été décidé", a-t-il ajouté, cité par les agences de presse russes, sans préciser le nombre de soldats concernés.

Le chef du parti au pouvoir au Parlement arménien, Hayk Konjoryan, a indiqué jeudi que l'accord concernait les postes militaires et frontaliers russes installés dans cinq régions arméniennes depuis fin 2020. Le retrait ne semble toutefois pas concerner la principale base militaire russe dans le pays, située à Gyumri (environ 3.000 militaires).