La Russie convoque l'ambassadrice américaine face à des "tentatives d'ingérence"

Lors de cette convocation, "il a été particulièrement souligné que les tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures de la Russie (...) seront fermement et résolument réprimées", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Moscou reproche à trois ONG américaines spécialisées dans l'éducation de "mettre en œuvre des programmes et des projets d'orientation anti-russe avec le soutien de l'ambassade" et de chercher à "recruter des agents d'influence sous couvert d'échanges éducatifs et culturels".