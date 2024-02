La Russie développe des armes nucléaires destinées à viser des satellites

Selon le New York Times, les autorités américaines ont informé le Congrès et leurs alliés en Europe au sujet de ce projet de Moscou.

"Je demande au président (Joe) Biden de déclassifier toutes les informations liées à cette menace afin de permettre au Congrès, à l'Administration et à tous nos alliés de discuter ouvertement des actions à prendre pour répondre à cette menace", a déclaré Turner. Il a fait savoir qu'il rendrait l'information accessible, de façon sécurisée, à tous les membres de la Chambre des représentants.

Le cconseiller à la sécurité nationale auprès de la Maison Blanche, Jake Sullivan, n'a pas commenté de façon détaillée cette annonce, expliquant que "les Américains comprennent que nous faisons face chaque jour à une variété de menaces et challenges dans le monde." "Je suis convaincu que le président Biden s'assurera, par les décisions qu'il prend, de la sécurité des Américains", a-t-il ajouté.

Une réunion du "Groupe des Huit", regroupant les leaders des deux partis à la Chambre et au Sénat ainsi que des membres des services de renseignement, a été programmée pour jeudi à la demande du conseiller à la sécurité nationale.

Le développement d'une arme visant les satellites pose une menace importante aux systèmes de communications militaires et de reconnaissance. Cette arme ne serait toutefois qu'en cours de développement et rien n'indiquerait de menace imminente, selon plusieurs sources officielles citées par The Times.