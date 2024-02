"La Russie est responsable", assure Antony Blinken

"La Russie est responsable" de la situation qui a mené à la mort de l'opposant Alexeï Navalny, qui souligne "la faiblesse et la corruption" du système de Vladimir Poutine, a réagi vendredi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

"Sa mort dans une prison russe et la fixation et la peur d'un seul homme ne font que souligner la faiblesse et la corruption au coeur du système que Poutine a construit. La Russie est responsable de cette situation", a déclaré M. Blinken en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, en Allemagne.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a estimé que sa mort constituait "un nouveau signe de la brutalité" du président Vladimir Poutine.