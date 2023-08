La Russie lance son rouble numérique, espérant échapper aux sanctions

Au total, douze autres banques et 600 particuliers sont aussi concernés par cette "phase d'essai", avait détaillé la semaine dernière la Banque centrale russe (BCR). À ce stade, ils pourront effectuer des paiements dans 30 points de vente situés dans 11 villes du pays.

"VTB est devenue la première banque à tester avec succès les transactions avec des roubles numériques dans son application mobile", s'est félicitée dans un communiqué la deuxième plus grande banque de Russie.

Le but affiché par Moscou: rendre son système financier plus hermétique et limiter l'impact des restrictions internationales.

À la différence des cryptomonnaies, également basées sur la blockchain (une technologie qui permet des transactions directes à partir d'un registre décentralisé), le rouble numérique fait partie des CBDC ("monnaie numérique de banque centrale", en anglais), largement contrôlées.

Il est ainsi émis directement par la Banque centrale russe (BCR) et stocké dans des portefeuilles électroniques. Les services de sécurité du FSB supervisent eux la sécurité du système.