La Russie limoge un général après ses critiques envers le commandement de l'armée

Le général Popov s'est adressé aux soldats dans un message audio relayé par le député russe de la Douma, Andrey Gurulyov, sur le réseau social Telegram mercredi. M. Popov affirme qu'il a été relevé de ses fonctions pour avoir critiqué la stratégie militaire russe la jugeant inefficace.

"J'ai attiré l'attention sur la plus grande tragédie de la guerre moderne - la pénurie de reconnaissance d'artillerie, de contre-offensives et les multiples morts et blessés causés par l'artillerie ennemie", a déclaré le haut gradé.