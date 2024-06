La Russie n'a "pas d'ambitions impériales" et ne prévoit pas d'attaquer l'Otan

Le président russe Vladimir Poutine a assuré mercredi que son pays n'avait pas "d'ambitions impériales" et ne prévoyait pas d'attaquer l'Otan, plus de deux après le début de l'offensive contre l'Ukraine.

M. Poutine a ensuite saisi l'occasion pour dénoncer les Occidentaux qui l'accusent de vouloir une confrontation militaire avec l'Otan, et de devoir donc s'y préparer.

"Ne cherchez pas ce qui n'existe pas (...) ne cherchez pas nos ambitions impériales. Elles n'existent pas", a déclaré M. Poutine lors d'une rencontre avec des agences de presse, en réponse à une question de l'AFP sur la présence des drapeaux de la Russie contemporaine, de la Russie impériale et de l'URSS devant le siège de Gazprom où la rencontre avec les journalistes avait lieu.

"On invente comme quoi la Russie veut attaquer l'Otan (...) Qui a inventé cette absurdité ? Des conneries", s'est-il emporté.

Moscou a nié des mois durant préparer une offensive militaire contre l'Ukraine, avant de finalement lancer son assaut le 24 février 2022, accusant les Occidentaux de vouloir se servir de leur allié ukrainien pour affaiblir, voire détruire la Russie.

Et si le Kremlin dément vouloir recréer son empire perdu, Moscou a annexé cinq régions ukrainiennes et nombre de responsables russes, M. Poutine compris, pointent le fait que celles-ci appartenaient aux empires russes et soviétiques.