La Russie organise un concert pour l'anniversaire de l'annexion de régions ukrainiennes

La Russie va organiser un concert sur la Place rouge à Moscou vendredi soir, à l'occasion du premier anniversaire de l'annexion de quatre provinces de l'est et du sud de l'Ukraine.

Il y a un an, les provinces de Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Luhansk ont été annexées à la Russie, à la suite de référendums controversés non reconnus par la communauté internationale. Aucune de ces provinces n'est toutefois entièrement contrôlée par Moscou à l'heure actuelle, en raison notamment de la contre-offensive ukrainienne.

Le concert, auquel participeront des stars russes telles que Dima Bila, Sergej Lazarev, ou encore le chanteur ultranationaliste Shaman, débutera à 17h30 (16h30 à Bruxelles), autour du thème "Une terre, une famille, une Russie".