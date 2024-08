La Russie ouvre une enquête contre un journaliste allemand après un reportage à Koursk

La Russie a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête visant un reporter de la chaîne allemande Deutsche Welle et une journaliste ukrainienne qui ont réalisé des reportages dans la région russe de Koursk après avoir franchi "illégalement" la frontière depuis l'Ukraine.

Dans un communiqué, les services de sécurité russes (FSB) ont dit enquêter contre Nick Connolly, journaliste de la chaîne de radio et de télévision allemande Deutsche Welle travaillant en Ukraine, et Natalia Nagornaïa, journaliste de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1.

Après des mois de recul face à l'avancée des troupes russes dans l'est de son territoire, l'Ukraine a porté le combat sur le sol russe en lançant le 6 août une opération militaire toujours en cours dans cette région.

Une procédure similaire avait été engagée le 17 août contre deux reporters italiens de la chaîne publique RAI, Stefania Battistini et Simone Traini, puis le 22 août contre un journaliste de la chaîne de télévision américaine CNN Nick Paton Walsh et deux reporters ukrainiennes, Diana Boutsko et Olessia Borovik, pour le même motif.

Ces journalistes ont notamment réalisé des reportages dans la ville russe de Soudja, située à une dizaine de kilomètres de la frontière ukrainienne et que Kiev affirme avoir entièrement conquise.