La Russie "profite" du manque de défense antiaérienne de l'Ukraine, selon Zelensky

"Les terroristes russes profitent du fait que l'Ukraine ne dispose pas d'une protection suffisante en matière de défense antiaérienne", a déclaré M. Zelensky sur le réseau social X. "Cette faiblesse n'est pas la nôtre, mais celle du monde, qui n'ose pas traiter les terroristes comme ils le méritent", a-t-il asséné.

De nouvelles frappes russes sur Kharkiv ont fait au moins quatre morts, alors qu'une cinquième victime a été signalée dans un village de la région de Zaporijjia. La Russie mène depuis le 10 mai une attaque terrestre contre la région de Kharkiv, occupant plusieurs villages et réalisant ses plus importants gains territoriaux depuis la fin 2022 alors que l'Ukraine est affaiblie par un manque de troupes et des retards importants des livraisons d'aide militaire occidentale.