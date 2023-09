La Russie propose d'envoyer un Nord-Coréen dans l'espace

L'offre a été formulée, d'après les agences, au cours de la visite exceptionnelle de Kim Jong Un dans l'Extrême-Orient russe, où le dirigeant nord-coréen a rencontré mercredi le président russe Vladimir Poutine, visitant avec lui le cosmodrome de Vostotchny.

"Nous avons parlé du fait que, si la partie nord-coréenne le souhaite, il est possible d'entraîner et d'envoyer un cosmonaute nord-coréen dans l'espace", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences TASS et RIA Novosti.