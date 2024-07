La Russie revendique la capture de deux nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine

La Russie a revendiqué lundi la prise de deux nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine, après la capture de trois autres au cours du weekend, poursuivant sa lente progression sur le front face à un adversaire en manque d'hommes et de munitions.

Selon le rapport quotidien du ministère russe de la Défense, les forces de Moscou se sont emparées du village de Novopokrovské dans la région de Donetsk (est) et de celui de Sepova Novosselivka dans celle de Kharkiv (nord-est).

La Russie grignote du terrain depuis l'échec de la grande contre-offensive ukrainienne l'été dernier et la chute de la forteresse d'Avdiïvka en février.

Samedi et dimanche, l'armée russe avait déjà revendiqué la capture de trois autres villages, dont celui de Choumy, près de la ville minière de Toretsk, l'un des principaux axes d'attaque de la Russie actuellement.

Ces deux villages sont situés dans des secteurs différents du front, illustrant l'étendue des efforts russes pour s'emparer du Donbass, l'est industriel de l'Ukraine où se déroule l'essentiel des combats.

Elle fait face à une armée ukrainienne en manque de recrues à cause d'une mobilisation poussive et en manque d'armes et de munitions du fait des retards dans la livraison d'aide occidentale.