La Russie revendique la capture d'un nouveau village ukrainien, à l'ouest d'Avdiïvka

La Russie a revendiqué jeudi la capture du village de Tonenké, situé à l'ouest de la ville d'Avdiïvka prise en février, poursuivant sa lente avancée face à une armée ukrainienne en manque d'hommes et de munitions.

"La localité de Tonenké (...) a été libérée grâce aux actions coordonnées des unités du groupement de troupes Centre", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.

Selon la chaîne Telegram Rybar, proche de l'armée russe et suivie par plus de 1,2 million de personnes, les forces de Moscou tentent dans ce secteur d'atteindre la rive gauche de la rivière locale afin de lancer une offensive en direction des villages de Semenivka et d'Oumanské.