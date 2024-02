La Russie revendique la conquête du village de Pobeda, dans l'Est ukrainien

L'armée russe a affirmé jeudi avoir pris le village de Pobeda, dans l'est de l'Ukraine, nouvelle revendication de conquête quelques jours après celle de la ville d'Avdiïvka, face à une armée ukrainienne qui souffre de pénuries d'armes.

"Les unités du groupement des forces Sud ont libéré le village de Pobeda", a affirmé le ministère russe de la Défense au sujet de cette localité, non loin de la ville détruite de Marinka, alors que ce secteur du front était largement inchangé depuis des mois.

Deux ans après avoir résisté à l'invasion totale déclenchée par Moscou le 24 février 2022, puis repoussé les forces russes et libéré des territoires lors d'une contre-offensive spectaculaire à l'automne 2022, l'armée ukrainienne est "dans une situation extrêmement difficile" dans l'est et le sud, a reconnu lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après la prise par les Russes de la ville d'Avdïivka, dans le Donbass.

L'armée ukrainienne connaît par ailleurs une pénurie de munitions d'artillerie du fait de l'aide occidentale qui se tarit, en particulier celle des États-Unis qui est bloquée par les rivaux républicains du président Joe Biden.

La Russie subit d'importantes pertes selon Kiev, mais elle dispose de plus d'hommes et d'une supériorité en armements après avoir tourné son économie vers l'effort de guerre.