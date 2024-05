La Russie revendique la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine

L'armée russe a revendiqué jeudi la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine, continuant sa lente avancée dans cette zone proche de la ville d'Avdiïvka, conquise par Moscou en février. Les forces russes "ont entièrement libéré le village de Berdytchi", a indiqué le ministère de la Défense dans son communiqué quotidien.

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, a reconnu dimanche que la situation sur le front s'était "détériorée", les troupes russes, supérieures en armes et en soldats, ayant remporté des "succès tactiques" dans plusieurs zones.

Dimanche, l'Ukraine avait indiqué se retirer à l'ouest de cette localité et de deux autres voisines, Semenivka et Novomykhailivka. C'est dans cette zone que les forces ukrainiennes avaient installé leurs lignes défensives après la chute de la ville forteresse d'Avdiïvka, largement détruite par les bombardements russes.

L'armée ukrainienne est sur la défensive depuis l'échec de sa grande contre-offensive l'été dernier.

La Russie a l'initiative face à un adversaire qui peine à recruter de nouveaux soldats et se trouve confronté aux lenteurs de l'aide occidentale.

La reprise de l'assistance militaire américaine, après la validation fin avril d'un plan de 61 milliards de dollars d'aide à Kiev, devrait permettre à l'Ukraine de consolider ses forces et tenter de stabiliser le front, particulièrement dans l'est dans les zones de Tchassiv Iar et Avdiïvka.