La Russie revendique la prise d'une petite localité dans l'Est de l'Ukraine

L'armée russe a revendiqué jeudi la prise d'une toute petite localité dans la région de Donetsk, dans l'Est de l'Ukraine, illustrant la pression accrue exercée par les forces de Moscou sur le front depuis plusieurs semaines.

Depuis, Ukrainiens et Russes s'affrontent le long de cette ligne de front qui n'a quasiment pas bougé depuis, la contre-offensive estivale de Kiev il y a quelques mois s'étant soldée par un échec et des gains très limités, concentrés principalement plus au sud.

Fortes d'avoir résisté aux multiples assauts ukrainiens, les autorités russes se montrent ces dernières semaines plus optimistes, au moment où l'économie nationale est désormais largement orientée vers la production d'armements et de munitions destinés à soutenir l'offensive.

Vladimir Poutine a encore affirmé mardi que ses hommes ont "entièrement" l'initiative face aux forces de Kiev, qui réclament de leur côté à haute voix toujours plus de munitions et de systèmes antiaériens à leurs alliés occidentaux, en pleines tensions internes aux Etats-Unis et au sein de l'Union européenne.